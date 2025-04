Milan occhi sulla Spagna per il mercato estivo

Milan, occhi sulla Spagna per l'estateIl Milan, nonostante non abbia ancora un nuovo direttore sportivo né un allenatore ufficiale, sta già pianificando il calciomercato estivo. La dirigenza rossonera ha le idee chiare e vuole farsi trovare pronta. Alcune trattative potrebbero entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Tuttavia, serve ancora un po' di tempo prima di avere un quadro completo della situazione.Dalla Spagna arrivano notizie interessanti. Il Milan starebbe seguendo da vicino Javi Guerra, giovane centrocampista del Valencia, classe 2003. I primi contatti ci sono stati. Ora si cercherà di capire se l'operazione sarà realmente fattibile. Non è un affare semplice, anche per via dei costi molto elevati. Il club spagnolo chiede circa 100 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che al momento sembra fuori portata.

