Sequestro del 15enne a Napoli il rapitore resta in carcere | fermo convalidato

"Trascinato incappucciato in un furgone". Il sequestro choc di un 15enne a Napoli.

Sequestro lampo di un 15enne a Napoli, fermo convalidato e carcere per il rapitore.

Ragazzino sequestrato mentre va a scuola: in un video il momento in cui viene preso e portato via.

Studente 15enne sequestrato prima di entrare a scuola. Liberato dalla Polizia poche ore dopo. Ipotesi di un sequestro lampo a scopo di estorsione.

Giallo a San Giorgio a Cremano, 15enne rapito: liberato dalla polizia.

Napoli, 15enne sequestrato mentre va a scuola: liberato dopo ore. Fermato un uomo.