La Luna piena sarà rosa cos’è questo fenomeno e quando potremo vederla

Il 12 aprile 2025 il cielo cie regalerà uno degli spettacoli più attesi della primavera: la, così chiamata non per il colore che assume, visto che in realtàavvolta da calde sfumature aranciate, ma per omaggiare i fioridel phlox, tra i primi a fiorire con l’arrivo della bella stagione.Il momento clou è previsto per le 20:23 ora della costa est americana, 02:23 in Italia,laraggiungerà la sua fasee si alzerà nel cielo orientale, poco dopo il tramonto, nel punto più distante dalla Terra.Per ammirare al meglio lo spettacolo, dunque, è consigliato di scegliere un punto panoramico, senza ostacoli visivi verso est. Una collina, un campo aperto, un terrazzo esposto sono perfetti. Nessuna attrezzatura è necessaria, anche se binocoli e telescopi possono aggiungere fascino rivelando crateri e rilieviri.