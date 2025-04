Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: McLaren fa il vuoto sul giro secco in FP2, Ferrari ancora distante

17.45 Strategia differenziata pernella simulazione di gara: Leclerc in pista con la mescola media, Hamilton con la morbida.17.44 Rallenta il ritmo di Norris, che ha messo forse troppo sotto stress le sue gomme morbide a inizio stint. Lando gira adesso in 1'37?6, ma anche gli altri con le soft faticano con il degrado e calano in 1:38 medio-basso.17.42 Ultimo: Norris 1'37?0, Russell 1'37?2, Antonelli 1'37?8 e Verstappen 1'37?9. Piastri in 1'38?2 con le dure.17.41 Norris fa paura sul piede dell'1'36?5, rifilando oltre un secondo a Verstappen e Antonelli a parità di mescola. Più conservativo Piastri a inizio run con le hard in 1'37?9.17.39 Comincia ufficialmente la simulazione gara di, Mercedes e Red Bull.