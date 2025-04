Mistermovie.it - Chi degli Attori originali de Il Signore degli Anelli torna per The Hunt for Gollum?

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto are nella Terra di Mezzo? L'annuncio di Theforha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan de Il. Ma cosa ne pensano le star? Scopriamo insieme le loro reazioni e le possibilità di rivederle nei nuovi film. Un Ritorno Possibile? L'Entusiasmo di Liv Tyler per ArwenLiv Tyler, l'indimenticabile Arwen, si è detta più che entusiasta all'idea dire a interpretare il ruolo dell'elfa. Ha persino confessato di scrivere a Fran Walsh e Philippa Boyens, le sceneggiatrici, per capire se ci sia spazio per il suo personaggio nei nuovi progetti. Immagina il suo ritorno, sarebbe fantastico! Gimli? La Condizione Esilarante di John Rhys-DaviesJohn Rhys-Davies, il mitico Gimli, ha risposto con il suo inconfondibile umorismo. Si è detto pronto are, ma a una condizione: niente più protesi complete! Riusciranno a trovare una soluzione meno 'invasiva' per riportare Gimli sul grande schermo? Sean Astin e il Peso di Sam: Ritorno o Addio? Per Sean Astin, Samwise Gamgee, la questione è più complessa.