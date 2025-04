Arsenal-Brentford il pronostico | fatiche Champions per Arteta ma combo e Under vanno a braccetto

Arsenal e Brentford, pronte a scendere sul prato dell’Emirates Stadium alle 18:30. Due squadre che, seppur in punti di classifica decisamente diversi, vivono una certa serenità in campionato, forti di obiettivi pressoché raggiunti.Gunners che si preparano a ricevere la terza medaglia d’argento consecutiva in Premier League, un traguardo che sa di beffa per un club che non vince il campionato nazionale dalla stagione 2001/02, quando in panchina sedeva Wenger. Il distacco di 9 punti dal Liverpool è proibitivo, così come i 10 dal 5° posto certificano la qualificazione alla prossima Champions League. Sololaroma.it - Arsenal-Brentford, il pronostico: fatiche Champions per Arteta, ma combo e Under vanno a braccetto Leggi su Sololaroma.it Si aprirà sabato 12 aprile alle 13:30, con Manchester City-Crystal Palace, il 32° turno di Premier League, in una giornata che proseguirà poi con sfide tutte da seguire. Il programma si chiuderà, prima di lasciare poi alle sfide della domenica, in compagnia di, pronte a scendere sul prato dell’Emirates Stadium alle 18:30. Due squadre che, seppur in punti di classifica decisamente diversi, vivono una certa serenità in campionato, forti di obiettivi pressoché raggiunti.Gunners che si preparano a ricevere la terza medaglia d’argento consecutiva in Premier League, un traguardo che sa di beffa per un club che non vince il campionato nazionale dalla stagione 2001/02, quando in panchina sedeva Wenger. Il distacco di 9 punti dal Liverpool è proibitivo, così come i 10 dal 5° posto certificano la qualificazione alla prossimaLeague.

Arsenal-Manchester City, quote e pronostico: Gol+Over al raddoppio da non perdere. West Ham-Fulham 14/1, Pronostico E Analisi 21a Premier League. West Ham-Arsenal, al London Stadium Arteta vuole beffare... il City: il pronostico. Galatasaray-AZ: Pronostico, Formazioni, Quote 20-2-2025 18/02/2025. Newcastle-Brentford, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostico. Pronostici di oggi 30 novembre, Milan, Psg, Bayern Monaco, Arsenal e Barcellona. Ne parlano su altre fonti

Pronostico Arsenal-Brentford: rendimento da urlo in trasferta - Arsenal-Brentford è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. (ilveggente.it)

Pronostico Arsenal-Fulham: non succede da due anni esatti - Arsenal-Fulham è una partita di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. (ilveggente.it)

Pronostico Leicester-Brentford, situazione critica per le "Foxes" - Il Leicester nelle ultime stagioni non è che abbia brillato tanto ma mai si era trovato in una situazione così critica come quella di quest’anno. E’ penultimo in classifica e nelle ultime 10 ... (corrieredellosport.it)