Attacchi informatici, gli esperti: ecco come operano gli hacker e come difendersi

Roma, 11 aprile 2025 - Nel mondo è boom di, e spesso a farne le spese sono le aziende, costrette a pagare riscatti salati per evitare di veder pubblicati i loro dati più sensibili. Ne parliamo con duedi sicurezza di Tinexta Cyber: Riccardo Michetti, Senior SOC Threat Intelligence Analyst, e Luigi Martire, Threat Research Leader.funzionano i gruppi che organizzano e si occupano degli? Michetti: "Le ransomware gang (dall'inglese 'ransom', riscatto, ndr) esistono da molti anni, ma a evolversi è stato il livello organizzativo. Ci sono strutture complesse e specializzate,vere e proprie aziende. Si occupano spesso di 'ransomware as a service', un modello in cui mettono a disposizione a degli affiliati il loro malware per condurre, così da ricavare una percentuale sull'incasso".