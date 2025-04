Anteprima24.it - Furto con inganno ai danni di un’anziana: fermati due giovani pregiudicati

Tempo di lettura: 2 minutiDuesono stati arrestati dalla Polizia Stradale lungo l’autostrada A3, all’altezza della barriera di Nocera Inferiore, dopo essere stati intercettati a bordo di una Fiat 500X. I due, F.R. e C.C., entrambi di 21 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di uncon modalità fraudolente aidi una donna di 98 anni.Secondo quanto ricostruito, il colpo sarebbe stato messo a segno a Potenza, dove i due si sarebbero finti Carabinieri per entrare in casa dell’anziana e impossessarsi di oggetti preziosi. Dopo il, si sarebbero messi in viaggio verso Napoli, ma la loro corsa è finita grazie all’intervento degli agenti della Polizia Stradale di Angri.Durante i controlli, all’interno di una paratia del cruscotto dell’auto, è stato trovato un sacchetto contenente due fedi nuziali, con incisi i nomi della vittima e del marito.