Cristiano Ronaldo entra in Fatal Fury | quando i soldi fanno combo nei picchiaduro

Cristiano Ronaldo, sì, “quel” Cristiano Ronaldo, è diventato un personaggio giocabile in Fatal Fury: City of the Wolves.No, non è una mod fatta da un fan eccentrico su Reddit. È canonico. È ufficiale. È reale. Ronaldo combatterà al fianco di Rock Howard e Tizoc, in mezzo a pugni, calci e tecniche marziali che sfidano la gravità. Il suo stile sarà una fusione tra arti marziali e calcio, ovviamente. Ma la vera novità non è neanche questa, forse, ma piuttosto è quello che la geopolitica sta facendo all’industria videoludica. Esports247.it - Cristiano Ronaldo entra in Fatal Fury: quando i soldi fanno combo nei picchiaduro Leggi su Esports247.it Ci sarà un momento, nel mondo dei videogiochi (ma in generale nel mondo), in cui la realtà si piegherà alla volontà del capitale. Quel momento è (purtroppo) arrivato, e il suo protagonista ha un fisico statuario, un conto in banca ancora più solido e una nuova mossa speciale:, sì, “quel”, è diventato un personaggio giocabile in: City of the Wolves.No, non è una mod fatta da un fan eccentrico su Reddit. È canonico. È ufficiale. È reale.combatterà al fianco di Rock Howard e Tizoc, in mezzo a pugni, calci e tecniche marziali che sfidano la gravità. Il suo stile sarà una fusione tra arti marziali e calcio, ovviamente. Ma la vera novità non è neanche questa, forse, ma piuttosto è quello che la geopolitica sta facendo all’industria videoludica.

