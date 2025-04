Sala gremita ieri sera, 10 aprile, in occasione’annuale assembleadeidi, che si è svolta presso l’aula magna del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano, preceduta dall’esecuzione di un brano musicale al.

Cerimonia di apertura della nuova consiliatura dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Chieti.

Raffaele Bene sindaco di Casoria, primo giorno: «Insieme per cambiare la città».

Giungi (PD): "Non vedo interesse pubblico nel nuovo San Siro. Demolizione non sostenibile per l'ambiente".