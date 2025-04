Clamoroso Alonso il volante dell’Aston Martin si stacca in piena curva | deve rimontarlo al volo

Alonso nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: lo sterzo della sua Aston Martin si è staccato improvvisamente mentre stava svoltando in una curva e per evitare un violento incidente lo spagnolo è stato costretto a rimontarlo mentre la macchina procedeva verso le barriere fuori pista. Leggi su Fanpage.it Grande spavento per Fernandonelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: lo sterzo della sua Astonsi èto improvvisamente mentre stava svoltando in unae per evitare un violento incidente lo spagnolo è stato costretto amentre la macchina procedeva verso le barriere fuori pista.

