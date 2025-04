Irene Grandi pubblica il singolo Favole le prime date del tour estivo

Favole è il nuovo singolo e video di Irene Grandi, e che anticipa il ritorno live in estate con il Fiera di me tour. Esce oggi, venerdì 11 aprile, Favole, il nuovo singolo e video di Irene Grandi, una ballata che racconta il risveglio da un amore illusorio. Delicato e avvolgente, con la sua inconfondibile voce Irene Grandi sprigiona un'energia nostalgica e una passione autentica, confermando la sua grandezza artistica. Annunciate anche le prime date estive del Fiera di Me tour. Irene così descrive la nuova canzone: "Favole è una canzone morbida e accattivante, ma con una sottile vena di malinconia disincantata. Un brano che invita a riflettere su quanto, oggi, sia difficile assumersi la responsabilità di una relazione. Forse per la paura di soffrire, forse per la fatica del dialogo o per i ritmi frenetici che la vita ci impone.

