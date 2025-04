All’(Aim)negli Emirati Arabi Unitic’è. A rappresentarla è stato ildell’associazione (oltre chediIndustria Piacenza) Andrea, che ha partecipato alle tavole rotonde sulle opportunità e i rischi per le.

Il direttore di Confapi nazionale Paparo all'Annual Investment Meeting Congress 2025.

Inaugurata la nuova "casa" di Confapi Industria: «È un punto di partenza».

Confapi, targhe alle aziende “storiche” e una donazione da 16mila euro alla Pediatria.

Confapi Industria in assemblea: «Una nuova sede per un’associazione in crescita».

«Ecco come Confindustria e Confapi sostengono le aziende del territorio piacentino».

Confapindustria compie 10 anni, Camisa: «Abbiamo 150 idee per l’Expo».