Operazioni antidroga con due sequestri in un giorno a Ferrara

Ferrara, 11 aprile 2025 – Un doppio colpo contro l’uso di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa settimana, infatti, il personale del corpo di polizia locale Terre Estensi ha condotto con successo due Operazioni finalizzate al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti in zona Gad. Il fermo di un 49enne ferrarese Nella prima operazione, gli agenti in abiti civili erano intenti a monitorare la zona di via Primo Maggio e vie limitrofe. Verso le 10.30, hanno notato una Hyundai ferma in via Gondar, vicino a via Primo Maggio. A destare sospetto è stato il comportamento del conducente, rimasto a bordo del veicolo spento mentre effettuava brevi telefonate. Poco dopo, l'uomo è stato raggiunto da un giovane di origine africana in bicicletta, già noto agli agenti per precedenti attività di spaccio, sebbene mai formalmente identificato. Ilrestodelcarlino.it - Operazioni antidroga con due sequestri in un giorno a Ferrara Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 11 aprile 2025 – Un doppio colpo contro l’uso di sostanze stupefacenti. Durante la scorsa settimana, infatti, il personale del corpo di polizia locale Terre Estensi ha condotto con successo duefinalizzate al contrasto e al consumo di sostanze stupefacenti in zona Gad. Il fermo di un 49enne ferrarese Nella prima operazione, gli agenti in abiti civili erano intenti a monitorare la zona di via Primo Maggio e vie limitrofe. Verso le 10.30, hanno notato una Hyundai ferma in via Gondar, vicino a via Primo Maggio. A destare sospetto è stato il comportamento del conducente, rimasto a bordo del veicolo spento mentre effettuava brevi telefonate. Poco dopo, l'uomo è stato raggiunto da un giovane di origine africana in bicicletta, già noto agli agenti per precedenti attività di spaccio, sebbene mai formalmente identificato.

