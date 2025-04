Iodonna.it - Dalle ballad struggenti come "Forever Young" di Bob Dylan alla poetica "L'albero delle noci" di Brunori Sas

La musica sa esprimere l’amore in modo straordinario, anche quando si tratta di quello per i figli.filastrocche originali,Per te di Jovanotti, alle bte intensedi Bobrecente L’diSas, sono tanti i brani composti dai cantanti per esprimere l’emozione di essere genitori. Tra le tante canzoni dedicate ai figli composte da grandissimi artisti italiani e stranieri ne abbiamo scelto 15, le più belle. Blue Ivy Carter è tutta sua madre Beyoncé: ma l’abito e papà Jay-Z scatenano le polemiche X Leggi anche › La figlia di Beyoncé, Blue Ivy Carter, debutta in “Mufasa: Il Re Leone” Canzoni dedicate ai figli, italiane o inglesi, le più belleCanzoni italiane dedicate ai figliAvrai di Claudio BaglioniScritta nel 1982 pochi giorni dopo la nascita del figlio Giovanni, Avrai è uno struggente augurio, ma anche una promessa, che Baglioni ha composto quasi in forma di poesia.