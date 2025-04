Rompipallone.it - Vendetta Milan sull’Inter: il derby di mercato in Spagna è rossonero

e Inter di nuovo a duello sul, i rossoneri pianificano la riscossa nei confronti dei cugini: blitz inPartita dopo partita, l’Inter coltiva con sempre più convinzione il sogno del Triplete. I nerazzurri hanno concrete possibilità di rinverdire i fasti dell’epoca di Mourinho e possono provarci fino in fondo, nonostante le ovvie difficoltà legate al perseguimento di un obiettivo così ambizioso. Nel frattempo, invece, ilsta vivendo una delle annate più complicate del recente passato.Non potrebbero essere più diversi gli umori tra le due sponde del Naviglio, in questo momento. Campioni d’Italia scintillanti e a caccia di nobili traguardi, il Diavolo è invece in crisi nera e rischia addirittura di rimanere fuori dall’Europa nella prossima stagione. Ovviamente, i rossoneri dovranno fare di tutto per evitarlo e stanno già iniziando a programmare la prossima stagione, provando a non commettere gli stessi errori.