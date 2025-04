Gaza | il patriarca Pizzaballa denuncia la drammatica situazione umanitaria

Gaza è una "situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dobbiamo dirlo, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine". Lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un'intervista a Tv2000. "È molto difficile prevedere - sottolinea il card. Pizzaballa - cosa accadrà a Gaza. Vediamo cosa sta accadendo ora. C'è molto non detto perché pochi sono presenti nel territorio e quindi sanno esattamente cosa sta accadendo".

