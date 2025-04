Juventusnews24.com - Mercato Juventus, svolta per il bomber: cambierà sicuramente squadra nella prossima estate! Decisione già presa. Rivelazione

di RedazioneNews24, ilsul futuro dell’obiettivo dei bianconeriIl calcioJuve rimane in prima fila per Ademola Lookman. Arrivano importanti aggiornamenti sul nigeriano da Sport Mediaset: l’attaccante, infatti, lasceràl’Atalantafinestra diestivo.Lasarebbe stata giàtra le parti, indipendentemente dalla permanenza di Gasperini in panchina o meno. I bianconeri sono in agguato, consapevoli però della concorrenza e soprattutto delle elevate richieste del club bergamasco. Staremo a vedere.Leggi sunews24.com