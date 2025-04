Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 11 aprile

Leggi su Tpi.it

: ledell’11Questa sera, venerdì 112025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuovadi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi? Ecco tutte le informazioni.Un flashback mostra il giorno precedente in aeroporto, dove Behram convince Oylum seguirlo, minacciandola che altrimenti avrebbe fatto sparare a Tolga. I due arrivano nella residenza di Cemalettin, lo zio di Behram, e Oylum conosce partefamiglia del suo futuro sposo; l’accoglienza è molto calorosa, ma Oylum lentamente implode, finchè a un certo punto non ce la fa più e si ritira al piano di sopra.