Manifestazione Bologna 12 aprile, percorso e orari dei carri in corteo per l'emergenza climatica

, 112025 – Il Climate Pride è pronto a conquistare la, a partire dalla Montagnola. La, in programma nel pomeriggio di sabato 12, vede in prima linea ‘for climate justice’ e avrà come protagonisti collettivi, associazioni e artisti. Gli artisti La street parade sarà composta da una pluralità ditematici, ognuno capace di “esprimere convergenze nella convergenza, perché le tante dimensioni della giustiziae sociale possano sfilare contaminandosi”, ci tengono a sottolineare gli organizzatori. Tra gli artisti che hanno assicurato la loro presenza ci saranno Pop X, Espana Circo Este, Matteo Ini Syntomatic, Acabanda, Bandolero Movement e tanti altri. Tra ipronti a sfilare ci saranno invece quelli dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride, appennino ed ecologie urbane.