Bergamonews.it - “Agguato ai Partigiani”, sul monte Farno il ricordo del sacrificio di Imberti e Ghidini

Gandino. Un pomeriggio di memoria, per ricordare ildi duea 80 anni dalla Liberazione. È in programma domenica 13 aprile sull’iniziativa “ai”, organizzata dal Comune di Gandino in collaborazione con l’Anpi sezione “Bepi Lanfranchi” Val Gandino.L’appuntamento è per le 14 al nuovo Info Point, da cui partirà una “Camminata Resistente” verso Prato Porta (zona Montagnina) e ritorno. In quella località il 13 aprile 1945 trovarono la morte iCarlodi Casnigo e Pietrodi Lovere. A ricordarli c’è tuttora una piccola lapide che riporta la scritta “Caduti per la libertà vivranno eterni nella gloria”. I due giovani, 25 e 24 anni, furono assassinati nel sonno nella baita di Angelo Genuizzi a Prato Porta.Secondo documenti d’archivio recuperati dall’Isrec e da un attento studio del casnighese Pierluigi Rossi, il 12 aprile(nome di battaglia Casnic, già medaglia di bronzo al valor militare) e(Caronte) erano scesi in paese per procurarsi cibo e vestiario.