Cisterna ha reso omaggio alla memoria di Sylvester Antolak

Si è svolta questa mattina adi Latina una toccante cerimonia indel sergente dell’esercito statunitense, caduto il 24 maggio 1944 durante la battaglia per la liberazione della città.presenza dei familiari del soldato e delle autorità civili, militari e religiose, è stata scoperta una stele commemorativa dedicata al suo eroico sacrificio.I familiari del militare americano con le autorità cittadineIl giovane sergente, appena venticinquenne, guidò il proprio plotone all’assalto di una postazione tedesca fortemente difesa. Nonostante fosse stato ferito tre volte, continuò ad avanzare e incitare i propri uomini fino all’ultimo respiro. Il suo coraggio fu decisivo per sfondare le linee nemiche e aprire la vialiberazione di. Per questo straordinario atto di valore, gli Stati Uniti gli conferirono la Medal of Honor, la massima onorificenza militare americana.