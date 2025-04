Scommesse da Fagioli bonifici per 693mila euro Altri 587mila pagati per lui da altri calciatori Ecco chi sono

sono quasi settecentomila euro i soldi spesi da NicolòFagioli per scommettere e giocare online. Una cifra che sfiora il milione e 300mila, se si sommano anche i pagamenti riferibili al calciatore della Fiorentina, in forza alla Juventus all’epoca dei fatti. Ma la somma totale è molto probabilmente più alta visto che questi sono solo i bonifici. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, infatti, uno dei metodi usati per pagare i debiti di gioco era quello di effettuare acquisti in una gioielleria di Milano. Poi ci sono 57.499 euro dell’ex milanista Sandro Tonali (che oggi gioca al Newcastle), 155.000 euro del rossonero Alessandro Florenzi, ma anche 41.100 euro del calciatore del Padova Cristian Bonaiuto e 40mila bonificati da Matteo Cancellieri del Parma.Le cifre sono contenute nelle carte dell’indagine della procura di Milano sul presunto giro di Scommesse illegali. Ilfattoquotidiano.it - Scommesse, da Fagioli bonifici per 693mila euro. “Altri 587mila pagati per lui da altri calciatori”. Ecco chi sono Leggi su Ilfattoquotidiano.it quasi settecentomilai soldi spesi da Nicolòper scommettere e giocare online. Una cifra che sfiora il milione e 300mila, se si sommano anche i pagamenti riferibili al calciatore della Fiorentina, in forza alla Juventus all’epoca dei fatti. Ma la somma totale è molto probabilmente più alta visto che questisolo i. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, infatti, uno dei metodi usati per pagare i debiti di gioco era quello di effettuare acquisti in una gioielleria di Milano. Poi ci57.499dell’ex milanista Sandro Tonali (che oggi gioca al Newcastle), 155.000del rossonero Alessandro Florenzi, ma anche 41.100del calciatore del Padova Cristian Bonaiuto e 40mila bonificati da Matteo Cancellieri del Parma.Le cifrecontenute nelle carte dell’indagine della procura di Milano sul presunto giro diillegali.

Scommesse, da Fagioli bonifici per 693mila euro. "Altri 587mila pagati per lui da altri…. Fagioli, carta di credito in gioielleria e bonifici per 690 mila euro: Gatti lo ha aiutato a pagare i debiti. Dodici giocatori di Serie A indagati per scommesse su siti illegali, i nomi.

