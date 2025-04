Bergamonews.it - Il campo in sabbia del ‘Mazza’ diventa sintetico con un investimento da 950mila euro

Treviglio. Continua l’operazione di riqualificazione degli impianti sportivi comunali trevigliesi. La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la trasformazione in erba sintetica delda calcio indel centro sportivo “Ambrogio Mazza”, dando quindi seguito agli altri investimenti effettuati in questi anni che hanno previsto nell’impianto di via ai Malgari la realizzazione di un nuovoa sette giocatori e la conversione in erba sintetica delcentrale di terra, il completo rifacimento dell’anello della pista di atletica e la riqualificazione della tensostruttura, con la sostituzione integrale del telo di copertura e la posa di erba sintetica sul fondo.Nel corso della scorsa estate sono poi stati rifatti tutti i blocchi docce e servizi igienici degli spogliatoi più vecchi.