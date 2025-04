Ilnapolista.it - Monza-Napoli vietata ai residenti in Campania, Improta: «È l’unico strumento che abbiamo»

Biglietti, la notizia è ufficiale:la vendita aiin. Lo ha stabilito – su indicazione dell’Osservatorio sportivo – un decreto della Prefettura die Brianza e il successivo provvedimento della Questura.I tifosi delinnon potranno dunque andare in trasferta allo U-Power Stadium diper la 33esima giornata di Serie A, in programma sabato 19 aprile ore 18:00. Il divieto aiinè esteso a tutti i settori dello stadio, compreso il settore ospiti. Il presidente dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive Maurizioha parlato ai microfoni di Radio Marte.: «I comportamenti dei tifosi dela Bologna non lasciano presagire nulla di buono»«Il probabile divieto di trasferta per i tifosi delè derivato una valutazione della questura disulla base dei precedenti incontri.