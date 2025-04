LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6 6-3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | si va al terzo set!

DIRETTA LIVE6-3 Tsitsipas stecca la risposta sulla seconda di Musetti, si va al terzo set dopo un'ora e 28 minuti di partita.40-15 Risposta angolatissima di Tsitsipas, in rete il rovescio di Musetti.40-0 Musetti si apre il campo con il rovescio, avanza e chiude con la volée di rovescio.30-0 Tsitsipas gioca un infido back di diritto, ma Musetti piazza un imprendibile diritto incrociato.15-0 Grave errore di Tsitsipas, che mette in corridoio un rovescio incrociato interlocutorio.5-3 In rete il rovescio lungolinea dell'italiano.40-15 Battuta vincente al centro, in rete la risposta di diritto.30-15 Largo il passante di rovescio in corsa di Musetti, era difficilissimo.15-15 Largo il rovescio lungolinea di Tsitsipas.15-0 Ace esterno del n.8.5-2 Musetti consolida il break, di nuovo fuori la risposta di rovescio di Tsitsipas.

