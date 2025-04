Lettera43.it - Il motorino della moglie di Giuli vandalizzato: «Succede di continuo da quando sono ministro»

Leggi su Lettera43.it

Alessandrodenunciato tramite un post pubblicato su X un nuovo episodio di vandalismo che ha colpito la sua famiglia. «Non era mai accaduto prima, ma da, 7 mesi fa,diventatoè la terza volta che avviene, sotto la mia abitazione: atti vandalici suldi mia, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato. Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino».pic.twitter.com/NaK7SP4nGG— Alessandro(@Aless) April 11, 2025Lo scooter, ritratto nella foto allegata al post, appare visibilmente danneggiato nella parte anteriore, con componenti elettrici esposti e plastiche divelte. La Digosquestura di Roma ha aperto un’indagine per fare chiarezza sui fatti, che, secondo quanto ricostruito, avrebbero avuto inizio nell’ottobre scorso.