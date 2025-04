Come trasformare il PC in un videoregistratore TV

Leggi su .com

I videoregistratori sono stati, negli anni 80, uno degli oggetti tecnologici più costosi e che davano più soddisfazione: se facevano un bel film in televisione, lo si poteva registrare per poterselo vedere il giorno dopo o per poterlo rivedere ogni volta che si voleva.Una volta superate le videocassette, i videoregistratori tradizionali sono spariti per fare spazio ai videoregistratori su DVD o quelli su hard disk, che registrano su un disco, salvando i videofile digitali MP4 o altri formati.Oggi possiamo dire che anche i videoregistratori di questo tipo sono diventati prodotti di nicchia, visto che basta una connessione internet per poter vedere quasi ogni film, telefilm e serie TV da Netflix o altri sit.il PC in unTV è più facile di quanto sembri. Con un sintonizzatore economico, un po’ di spazio sul disco e un software gratuito, si può salvare qualsiasi programma senza fatica.