Ex discarica franata nel fiume Arpat | Impatto paesaggistico ma non effetti peggiorativi sul torrente Rovigo

Il 26 marzo 2025, a seguito della dispersione di rifiuti originata da una frana nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Arpat ha prelevato le acque del torrente Rovigo a monte ed immediatamente a valle del tratto di alveo interessato dall'evento franoso. Al momento del prelievo sono stati.

