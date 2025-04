Mistermovie.it - Matt Bomer: Perché ho rinunciato a ‘Barbie’ per ‘Maestro’ (e non me ne pento!)

Leggi su Mistermovie.it

Ti sei mai chiesto cosa succede dietro le quinte delle grandi produzioni cinematografiche? Oggi ti sveliamo un retroscena interessante che riguarda, il talentuoso attore che ha preferito il ruolo in 'Maestro' al blockbuster 'Barbie'. Scopriamo insiemeha fatto questa scelta e cosa ne pensa. La Scelta Inaspettata: 'Maestro' Vince su 'Barbie'ha rivelato di essere stato in lizza per interpretare Ken nel film 'Barbie', ma alla fine ha scelto di concentrarsi su 'Maestro' di Bradley Cooper. Una decisione che, a quanto pare, non rimpiange affatto. L'attore ha spiegato come l'esperienza immersiva sul set di 'Maestro' abbia profondamente influenzato il suo modo di lavorare, qualcosa che difficilmente avrebbe potuto vivere se avesse accettato il ruolo in 'Barbie'. Un'Esperienza Trasformativa sul Set di 'Maestro'Interpretare David Oppenheim in 'Maestro' si è rivelata un'esperienza profonda per, tanto da cambiare il suo approccio alla recitazione.