The Voice Senior 2025 stasera la finale su Rai1 chi vincerà?

Questa sera suin onda ladella nuova edizione di The, con la conduzione di Antonella ClericiUltimo appuntamento, venerdì 11 aprile alle 21.30 su, con ladi The, il talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Una serata ricca di musica che porterà all’elezione del vincitore di questa quinta stagione. Ultima possibilità per i 12 concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore sarà il pubblico da casa tramite il televoto.Al centro della sfida anche i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.