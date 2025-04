Justcalcio.com - “Mancano il ritmo dei club tedeschi – il Bayern ancora favorito”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 17:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itTre giorni dall’impressionante vittoria dell’Inter dell’FC sulMonaco all’Allianz Arena, il leggendario ex vincitore del Ballon d’Or Lothar Matthäusche ha giocato per entrambi i, ha condiviso i suoi pensieri prima della gamba di ritorno di mercoledì a San Siro, una partita che deciderà un posto nelle semifinali della Champions League.Per Matthäus, la cravatta è tutt’altro che finita e crede che la squadra di Vincent Kompany possaottenere un ritorno a Milano:“Niente èperso,“Ha detto Sport1. “Un miracolo a Milano è successo prima. Il– come il calcio tedesco nel suo insieme – ha grandi ricordi a San Siro e sa come cambiare le cose.