Tvzap.it - Incidente in autostrada, camion perde il controllo e si schianta: un morto

Leggi su Tvzap.it

inile si: ci sono morti. Uno schianto mortale ha sconvolto l’A14 Bologna-Taranto nella mattinata di questo venerdì 11 aprile. La tragedia ha coinvolto unche, secondo le prime ricostruzioni, ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante facente parte di un cantiere mobile. È stata registrata una vittima. (.)Leggi anche: “Una tragedia impensabile”: mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è gialloLeggi anche: Maxi incendio in Italia, tutto distrutto: cosa sta succedendoin A14 nei pressi di un cantiere,unistaIl sinistro è avvenuto precisamente nel tratto tra Cesena Nord e Cesena dell’A14 dove era allocato un cantiere mobile. Secondo quanto riportato, unista che percorreva il tratto avrebbe perso ildel proprio mezzo finendo per collidere con un altro mezzo pesante facente parte del cantiere.