Lenzuolata per Ugo Russo | avrebbe compiuto 20 anni

Decine di lenzuola per ricordare Ugo Russo, 15enne per sempre. I teli bianchi, con le scritte in ricordo del ragazzo sono stati esposti sui balconi dei Quartieri spagnoli. Ieri, 10 aprile, Ugo Russo avrebbe compiuto 20 anni. Il 1 marzo 2020 è morto, colpito dal colpo di pistola esploso da un carabiniere.

