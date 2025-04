Dayitalianews.com - Nessun Superbonus Auto al 110%: è solo una fake news

La bufala che ha tratto in inganno molti utentiSta circolando da settimane una notizia che ha fatto sognare moltimobilisti: unalper l’acquisto dimobili, simile a quello introdotto per gli edifici durante il governo Conte II. Ma la realtà è un’altra: si tratta di unabonus del genere è stato approvato dal governo Meloni.Anzi, visti i problemi economici causati dal precedenteedilizio, non è affatto una cattiva notizia che questa misura non esista.Come è nata la disinformazioneL’origine della bufala è legata a titoli fuorvianti apparsi su alcuni siti, che parlano del fantomatico “” facendo riferimento in realtà alle agevolazioni esistenti per le persone con disabilità.Questi benefici sono reali, ma non hanno nulla a che vedere con un bonus del: si tratta di una detrazione del 19% su una spesa massima di 18.