Tempo due ore, controlli alla biancheria e porta mai chiusa a chiave: le regole per i nuovi colloqui intimi in carcere

La frequenza e la durata saranno quelle deiordinari: massimo sei al mese, da due ore ciascuno. Ma iindovranno svolgersi in una camera apposita, “arredata con letto e annessi servizi igienici“, fuori dallo sguardo degli agenti di Polizia penitenziaria. E se – com’è già certo – non ci sarà spazio per tutti, la priorità andrà ai detenuti “che non beneficiano di permessi premio” e a chi deve “espiare pene più lunghe” o si trova “in stato di privazione della libertà da più“. Lo prevede il Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, nella circolare in cui detta le prime linee guida sul diritto all’affettività esessualità in, affermato dCorte costituzionale in una storica sentenza emessa ormai quasi un anno e mezzo fa.