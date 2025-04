Da Bach a Charlie Parker | un mosaico di suoni al Teatro Donizetti con la quarta edizione del Centro della musica

quarta edizione de Il Centro della musica, sei appuntamenti il sabato pomeriggio fra il 31 maggio il 7 luglio nel Ridotto Gavazzeni. Un'edizione caratterizzata da diversi ritmi, suoni e colori uniti da un filo comune: la musica barocca.Il tradizionale appuntamento è organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo. Per questa occasione, si sono consolidati accordi con enti già presenti nelle edizioni precedenti: l'Orchestra filarmonica italiana, l'Ensemble Locatelli, il Centro didattico produzione musica e musica Aperta."Alla sua quarta edizione, Il Centro della musica, si conferma una rassegna che vuole offrire momenti di condivisione musicale dai contenuti variegati, in un giorno della settimana e in un orario che consentono di far vivere sia il Teatro Donizetti, sia l'antistante Centro Piacentiniano" afferma Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione.

