Leao nel mirino del Napoli? Spunta il retroscena! La strategia di Mendes

strategia dell’agente: i dettagli.Il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia sulla fascia sinistra del Napoli continua a preoccupare la dirigrna azzurra. Sebbene David Neres non abbia deluso le aspettative, in casa Napoli c’è ancora la volontà di trovare un sostituto di livello per quel posto cos importante per Antonio Conte.Un compito non semplice per Giovanni Manna, che sta lavorando al mercato estivo anche su quel ruolo. Spunta, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, un’indiscrezione interessante che potrebbe ribaltare il nostro campionato. A lanciarla è stato il giornalista Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, che ha rivelato un potenziale interesse ma soprattutto le modalità con cui il Napoli riuscirebbe a portare a termine quello che sarebbe un colpo importantissimo. Spazionapoli.it - Leao nel mirino del Napoli? Spunta il retroscena! La strategia di Mendes Leggi su Spazionapoli.it Clamorosa indiscrezione sul futuro dell’attaccante portoghese, ecco ladell’agente: i dettagli.Il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia sulla fascia sinistra delcontinua a preoccupare la dirigrna azzurra. Sebbene David Neres non abbia deluso le aspettative, in casac’è ancora la volontà di trovare un sostituto di livello per quel posto cos importante per Antonio Conte.Un compito non semplice per Giovanni Manna, che sta lavorando al mercato estivo anche su quel ruolo., ai microfoni di Radio Punto Nuovo, un’indiscrezione interessante che potrebbe ribaltare il nostro campionato. A lanciarla è stato il giornalista Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, che ha rivelato un potenziale interesse ma soprattutto le modalità con cui ilriuscirebbe a portare a termine quello che sarebbe un colpo importantissimo.

Calciomercato Milan – Leao al Napoli? Arriva la clamorosa indiscrezione. Mirror - Kvaratskhelia e Osimhen nel mirino del Chelsea: Ziyech piace al Napoli, ipotesi scambio. Napoli, svolta in attacco dalla Francia. Milan, Leao ancora nel mirino della critica: spunta l'affondo a sorpresa. Chiesa al Napoli: spunta l’indizio, l’annuncio da Liverpool. Ne parlano su altre fonti

NM LIVE - Cammaroto: “Napoli, spunta il nome di Leao, Solet è un affare, le ultime su Kean" - NAPOLI - EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tem ... (napolimagazine.com)

Napoli, McTominay: "Leao il giocatore che mi ha più impressionato. Ma anche i fratelli Thuram..." - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport. L'avversario che mi ha più impressionato? "In Serie A dico Leao. È un grande ... (tuttojuve.com)

Milan, Leao contro il Napoli può andare in panchina: al suo posto Joao Felix - Mentre Sergio Conceiçao sembra aver risolto il ballottaggio in attacco in favore di Abraham (Gimenez è rientrato dal Messico con un problema alla caviglia, non è al 100% e non ... (msn.com)