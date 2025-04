Internews24.com - Inter Cagliari, maglia celebrativa per i rossoblù! Ecco come scenderanno in campo a San Siro

di Redazionespeciale per icosa indosseranno nel match di San, in programma domaniIn occasione del match di Serie A tra, in programma sabato 12 aprile alle ore 18 allo stadio San, la squadraindosserà unaspeciale in edizione limitata. Nasce così la divisa “Heritage”, un omaggio alla Sardegna e alle sue eccellenze storiche, culturali e paesaggistiche. Ma non solo: questa iniziativa rappresenta anche un simbolo del crescente legame tra l’isola e la Cina, in particolare con la Provincia del Fujian e la città di Xiapu, dove il club ha recentemente avviato un importante progetto di scambio culturale e sportivo. I giocatori delincon i propri cognomi scritti in caratteri cinesi. La“Heritage” è già disponibile per l’acquisto tramite lo store online del club e nei negozi ufficiali diCalcio e EYE Sport.