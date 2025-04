Festa della polizia a Roma il questore serve i piatti alla cena di beneficenza

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha servito i commensali in occasione delle celebrazioni del 173esimo anniversario della fondazione della polizia. La questura di Roma, insieme all'associazione Calcio Sociale, ha organizzato una cena di beneficenza, giovedì 10 aprile, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno dell'associazione, nota per aver creato un'oasi di legalità nel quartiere di Corviale. Presente alla serata anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi. L'evento è stato condotto da Safiria Leccese e si è esibita anche la fanfara della polizia di Stato.

