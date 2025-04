Nuoto artistico CdM Soma Bay 2025 | Ruggiero-Esegio in top-10 nel doppio tecnico Piccoli 14esima nel singolo

Soma Bay Sports Arena ha preso il via la seconda tappa di coppa del mondo di Nuoto artistico, in programma fino a domenica 13 aprile. C’era molta attesa per l’esordio della coppia inedita del doppio tecnico formata da Lucrezia Ruggiero e dalla giovane Beatrice Esegio. Una veterana, campionessa del mondo a Budapest e d’Europa a Roma 2022, e una 20enne promessa, già campionessa europea juniores a Funchal 2023 nel team free e argento nel team tech e acrobatico. Il duo azzurro ha trovato il piazzamento tra le prime dieci della classifica, ottenendo il nono posto con uno score complessivo di 248.2167 punti. Gara vinta da Mayya Doroshko e Tatiana Gayday con uno score di 268.0551 davanti alle ucraine Daria Moshynska/Anastasiia Shmnonina con 261.6125 e alle canadesi Audrey Lamothe/Ximeena Ortiz Montano con 256. Leggi su Sportface.it AllaBay Sports Arena ha preso il via la seconda tappa di coppa del mondo di, in programma fino a domenica 13 aprile. C’era molta attesa per l’esordio della coppia inedita delformata da Lucreziae dalla giovane Beatrice. Una veterana, campionessa del mondo a Budapest e d’Europa a Roma 2022, e una 20enne promessa, già campionessa europea juniores a Funchal 2023 nel team free e argento nel team tech e acrobatico. Il duo azzurro ha trovato il piazzamento tra le prime dieci della classifica, ottenendo il nono posto con uno score complessivo di 248.2167 punti. Gara vinta da Mayya Doroshko e Tatiana Gayday con uno score di 268.0551 davanti alle ucraine Daria Moshynska/Anastasiia Shmnonina con 261.6125 e alle canadesi Audrey Lamothe/Ximeena Ortiz Montano con 256.

Ne parlano su altre fonti

