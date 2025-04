‘Le Macchine Non Possono Pregare’ Anastasio tra musica e visioni ospite a COMICON

Leggi su Funweek.it

Il rapper e cantautoretorna a calcare i palchi con il nuovo album LeNonPregare. Non si tratta solo di un albumle, ma di un progetto di più ampio respiro che comprende anche una graphic novel dallo stesso titolo edita da Edizioni BD e realizzata insieme a Davide Nota ed Egidio Matinata con i disegni di Arturo Dr Brain Lauria. Un progetto che l’artista campano ha definito «un sogno, l’album che renderebbe fiero il ragazzino che ero». Album e graphic novel compongono un’opera unica, o meglio quella cheama chiamare un’opera rap, una sinergia trae fumetto dove i testi delle canzoni si intrecciano alle immagini creando una storia visionaria che unisce distopia, cyberpunk e poesia.LEGGI ANCHE:e ‘Lenon: «L’incubo di Baudelaire che si realizza»LeNonPregare è ambientato in un futuro imprecisato, in cui i Tecnosciamani evocano il Dio Elettrico, un’entità inarrestabile il cui dominio si estende al cielo, alla terra e, attraverso l’innesto di un occhio bionico, anche agli umani.