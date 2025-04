Settimana Santa via alle celebrazioni | le Messe con il Vescovo in Cattedrale

Ecodibergamo.it - Settimana Santa, via alle celebrazioni: le Messe con il Vescovo in Cattedrale Leggi su Ecodibergamo.it IL CALENDARIO. La Domenica delle Palme sarà preceduta, il sabato, da una funzione in ospedale. Giovedì si apre il Triduo pasquale, saranno ricordati gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti.

Settimana Santa, via alle celebrazioni: le Messe con il Vescovo in Cattedrale. Domenica delle Palme, al via la Settimana Santa. Tutte le celebrazioni in cattedrale con il vescovo Lauro. Parrocchia Sant’Antonio Terni – celebrazioni della Settimana Santa. Settimana Santa: celebrazioni con il vescovo in Cattedrale. Settimana santa, al via le celebrazioni. Settimana Santa e Pasqua 2025 in basilica. Ne parlano su altre fonti

Settimana Santa, via alle celebrazioni: le Messe con il Vescovo in Cattedrale - Con il 13 aprile, Domenica delle Palme, prendono il via le celebrazioni della Settimana Santa. Come da tradizione, nella Messa crismale del Giovedì Santo, il 17 aprile, saranno ricordati gli ... (ecodibergamo.it)

Settimana santa, al via le celebrazioni - Si aprono questa sera le celebrazioni della settimana santa con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati: ... (msn.com)

Al via i riti liturgici della Settimana Santa, gli appuntamenti degli arcivescovi Seccia e Panzetta - Si parte il 13 aprile con la Domenica delle Palme, la sera del 19 la veglia solenne e domenica di Pasqua l’Arcivescovo presiederà il Solenne Pontificale ... (leccenews24.it)