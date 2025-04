Il Film G20 in uscita su Amazon Prime Video con Viola Davis

Amazon Prime Video a partire dal 10 aprile, G20 è un Film ad alto tasso adrenalinico con protagonista il premio Oscar Viola Davis. Ambientato nel corso di una riunione di vertice tra i potenti della terra, l’action-movie vede nel cast anche l’italiana Sabrina Impacciatore. G20: la trama Danielle Sutton è la Presidente in carica degli Stati Uniti d’America che, alla vigilia del G20 in Sud Africa, sta vivendo un momento non particolarmente florido della sua carriera politica. La rigidità dei protocolli è poco gradita a Serena, la figlia della Presidente, e i comportamenti poco ortodossi della ragazza stanno facendo sprofondare la donna nei sondaggi. La riunione di vertice, che dovrebbe rappresentare solo un consesso di politici provenienti da diversi Paesi, diventa quindi il modo per Sutton di ripulire la sua immagine e decide, per questo, di portare con sé l’intera famiglia. Quotidiano.net - Il Film G20 in uscita su Amazon Prime Video con Viola Davis Leggi su Quotidiano.net Disponibile sua partire dal 10 aprile, G20 è unad alto tasso adrenalinico con protagonista il premio Oscar. Ambientato nel corso di una riunione di vertice tra i potenti della terra, l’action-movie vede nel cast anche l’italiana Sabrina Impacciatore. G20: la trama Danielle Sutton è la Presidente in carica degli Stati Uniti d’America che, alla vigilia del G20 in Sud Africa, sta vivendo un momento non particolarmente florido della sua carriera politica. La rigidità dei protocolli è poco gradita a Serena, la figlia della Presidente, e i comportamenti poco ortodossi della ragazza stanno facendo sprofondare la donna nei sondaggi. La riunione di vertice, che dovrebbe rappresentare solo un consesso di politici provenienti da diversi Paesi, diventa quindi il modo per Sutton di ripulire la sua immagine e decide, per questo, di portare con sé l’intera famiglia.

Sette film e due serie tv da vedere su Prime Video questo weekend. G20 recensione film di Patricia Riggen con Viola Davis [Amazon Prime Video Anteprima]. G20, il thriller con Viola Davis uscirà su Prime Video ad aprile. "G20" su Prime Video più che un film action è una parodia involontaria. 9 nuovi film e serie tv Prime Video da vedere ad Aprile 2025. G20: Viola Davis guida il nuovo thriller politico in arrivo su Prime Video | Trailer. Ne parlano su altre fonti

G20, Viola Davis presidente d’azione: il thriller politico arriva su Prime Video - G20, il nuovo film action-thriller diretto da Patricia Riggen, disponibile dal 10 aprile 2025 in esclusiva su Prime Video. (tvserial.it)

Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video ad aprile 2025 - Dopo l'abbuffata delle scorse settimane, il calendario di nuove uscite di Prime Video ad aprile 2025 è decisamente più leggero. Ci sarà tempo per le ultime puntate di La Ruota del Tempo 3 e le altre s ... (today.it)

Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2025 - Non potevano mancare all'appello anche le uscite Prime Video, che in questo mese di aprile regaleranno alcune sorprese. Ecco la lista delle novità che come al solito è arricchita dai trailer ove ... (hdblog.it)