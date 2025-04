Scontro all' incrocio tra auto e moto | minorenne trasportato in elicottero in ospedale

auto e una moto e una persona finita in ospedale in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 13 di venerdì a Lugo, all'incrocio tra via Di Giù e via Giovanni Falcone. Per cause ancora in corso di accertamento, una Dacia guidata da una donna.

