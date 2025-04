Calciomercato.it - Problemi per 55 milioni, UFFICIALE: chiesta l’esclusione dalla Champions

Leggi su Calciomercato.it

Sono stati sequestrati ben 55di euro ed è stataancheLeague. Che cosa sta succedendo al top clubÈ definitivamente esplosa la battaglia legale tra il top club ed il grande ex. Alla società sono stati già sequestrati 55di euro, oltre alla ridi esclusioneLeague. Una vera e propria “guerra” tra le parti, con accuse di mancato versamento dello stipendio, diffamazione e pressioni.Aleksander Ceferin e la UEFA alle prese con un nuovo caso:(Foto LaPresse) – Calciomercato.itKylian Mbappe, dopo l’addio, ha portato il Paris Saint-Germain in Tribunale, avviando una clamorosa azione legale nei confronti della sua ex squadra. Il primo risultato è stato il sequestro giudiziario di 55di euro dai conti bancari del PSG, oltre alla riformale alla Federazione francese di segnalare alla UEFA il mancato pagamento degli emolumenti.