I Militari preoccupati per la mancanza dei soldi in busta paga del cuneo fiscale

Il Sindacato Unico deiha recentemente espresso la propria preoccupazione riguardo al fatto che ilnon sia ancora stato inserito nelle bustedei, nonostante l’approvazione della legge di bilancio per il 2025.La legge di bilancio prevede un taglio delper i lavoratori dipendenti, compresi i, con redditi fino a 40.000 euro. Tuttavia, sembra che questa misura non sia ancora stata applicata alle bustedei.Il Sindacato Unico deichiede quindi alle autorità competenti di intervenire urgentemente per garantire l’applicazione di questa misura anche ai, in modo da garantire loro gli stessi diritti e benefici previsti per gli altri lavoratori dipendenti.In particolare, la legge di bilancio prevede un’esenzione contributiva dal 4,8% fino al 7,1% sui redditi di lavoro dipendente compresi tra gli 8.