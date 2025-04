Scoperta choc chi erano le vittime Elicottero precipita nel fiume sterminata intera famiglia

Un drammatico incidente ha scosso l'opinione pubblica nelle ultime ore: un Elicottero si è schiantato in circostanze ancora da chiarire, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo. Le operazioni di soccorso e di identificazione sono ancora in corso, ma una Scoperta emersa tra le vittime ha lasciato tutti senza parole. A bordo del velivolo, un Bell 306, si trovavano sei persone: nessuno è sopravvissuto al terribile impatto. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 15:15, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la prima chiamata d'emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'Elicottero perdere quota rapidamente, già visibilmente danneggiato in volo, prima di precipitare nel fiume. L'incidente aereo è avvenuto nel cuore di Manhattan, a New York, quando un Elicottero turistico si è schiantato nel fiume Hudson nel pomeriggio del 10 aprile 2025.

