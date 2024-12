Dilei.it - Jeff Bezos si sposa a Natale: tutti i dettagli del matrimonio da 600 milioni

Leggi su Dilei.it

Il suo sarà ilpiù sfarzoso dell’anno, e d’altronde non ci si poteva aspettare niente di meno dall’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon,, convolerà a nozze con la fidanzata Lauren Sanchez poco dopo. Una festa lunga una settimana dal valore di ben 600di dollari.milionario perIl padron di Amazonsposerà la fidanzata, la 55enne Lauren Sanchez, il 28 dicembre. I festeggiamenti, però, si prolungheranno dal 27 al 29, per concludere l’anno in bellezza e, soprattutto, nel lusso più sfrenato. Il tabloid Daily Mail rivela infatti di un budget da 600di dollari per le nozze della danarosa coppietta. Si tratta di uno dei matrimoni più sfarzosi di sempre, forse persino di più di quello dell’indiano Ambani.La location scelta è la suggestiva località sciistica di Aspen, in Colorado.