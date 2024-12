Secoloditalia.it - Imane Khelif supera il test di Repubblica: l’algerina iperandrogena incoronata “ragazza dell’anno”

Leggi su Secoloditalia.it

Da pugile intersex a, oro olimpico a Parigi senza un’avversaria all’altezza delle sue qualità iperandrogine, diventa il modello di donna del 2024. Sulla copertina di D, magazine dedicato alle donne, la pugile algerina viene additata come campioneche sta per finire.Una scelta che arriva dopo altre copertine importanti, come Vogue Arabia e che ha scatenato anche stupeffatti commenti social. Su X c’è chi cita i referti di due ospedali, uno in Francia e uno in Algeria, che mettono in dubbio il sesso della campionessa algerina, mentre tra i pasdaran dell’ideologia woke c’è chi esulta, additandoaddirittura come “modello di grazia” e “femminilità”.: la scelta diNell’intervista chededica alla campionessa olimpica un florilegio di attacchi ai nemici numero uno della sinistra: nell’ordine Giorgia Meloni, Elon Musk e Donald Trump.